КФУ рассчитывает привлечь индустриальных партнеров к проекту по беспилотному транспорту

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Казанский федеральный университет (КФУ) рассчитывает привлечь крупных индустриальных партнеров к реализации проекта с МУП "Метроэлектротранс" по разработке, в частности, беспилотного общественного транспорта. Об этом во вторник ТАСС сообщил директор Центра цифровых трансформаций КФУ Дмитрий Чикрин.

"КФУ и "Метроэлектротранс" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Его суть - разработка, эксплуатация и дальнейшее внедрение всех видов электротранспорта высокой степени автоматизации, в том числе полностью беспилотного электротранспорта. Сегодня у нас создана совместная рабочая группа, которая решает вопросы предпроектных исследований, занимается оформлением проекта. К проекту с "Метроэлектротранс" планируем подключить и других крупных индустриальных партнеров", - сказал он.

Как уточнил Чикрин, Казанский университет - один из обладателей интеллектуальной собственности в области беспилотных транспортных систем любых типов в России. В частности, вуз является крупнейшим поставщиком данных решений для ПАО "КамАЗ". КФУ имеет большой объем интеллектуальной собственности, связанный с автоматизацией наземного, наводного и воздушного транспорта.

"Наземный транспорт - это не только традиционные беспилотные автомобили, это и железнодорожный транспорт, а также, в данном случае, электротранспорт. "Метроэлектротранс" - наш основной партнер в области электротранспорта, являющийся крупнейшим эксплуатантом данных видов техники. В парке организации есть все, начиная от скоростных трамваев, заканчивая метро, троллейбусами всех типов", - сказал Чикрин.

По его словам, особенность разработок вуза заключается в некоторых уникальных моментах, например, в интересных особенностях систем машинного зрения. Системы КФУ "работают быстрее и точнее, чем у значительного числа конкурентов", отметил Чикрин. Навигационные системы способны определять не только местоположение транспорта, но и состояние путей сообщения.

"Наши решения являются экономически обоснованными: по стоимости они составляют всего лишь 10-20% от стоимости транспортного средства, а не сотни процентов. Мы сейчас ведем предпроектные работы, первые образцы беспилотной техники могут быть вывезены на дороги уже через год-полтора после получения одобрения проекта, а уже в серийную эксплуатацию разработки могут попасть, ориентировочно, через три года", - сказал Чикрин.

О Казанском федеральном университете

КФУ является одним из старейших университетов России, утвердительная грамота Казанского императорского университета и его устав были подписаны Александром I 5 ноября 1804 года. Ректор вуза - Ильшат Гафуров.