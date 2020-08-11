В Польше заявили, что поставки газа в страну с востока снизились за 4 года на 30%

ВАРШАВА, 11 августа. /ТАСС/. Большая часть - около 60% - поставляемого в Польшу газа сейчас импортируется с восточного направления. Об этом сообщил во вторник в эфире Польского радио глава энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский.

"На данный момент объем газа с восточного направления составляет 60%", - сказал он, подчеркнув, что "четыре года назад, в 2016 году, было почти 90%".

Как напомнил Квечиньский, в 2022 году заканчивается долгосрочный контракт на поставки в Польшу российского газа с "Газпромом". "Мы готовимся к тому, чтобы этот газ заменить газом с других направлений", - добавил он. Ранее глава PGNiG заявлял, что это будет в основном "голубое топливо" из США. С американскими компаниями Польша уже подписала четыре долгосрочных контракта.

Польша использует около 18 млрд кубометров газа в год. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год.

В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа, который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале в Свиноуйсьце, а также за счет строительства газопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.