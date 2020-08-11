В Калмыкии треть заявок на ипотеку подано по новой госпрограмме

ЭЛИСТА, 11 августа. /ТАСС/. Каждую третью заявку на ипотеку в Калмыкии с конца апреля подали по новой госпрограмме, позволяющей жителям получить субсидируемую государством ставку в 6,5% годовых, сообщил ТАСС во вторник министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Виктор Джанжиев.

"Среди жителей республики льготная ипотека под 6,5% набирает популярность. Мы проанализировали, и выяснилось, что каждая третья заявка на ипотеку подается с целью приобрести жилье в новостройке в рамках данной государственной поддержки. По данным Калмыцкого отделения ПАО "Сбербанк", с апреля на территории республики одобрено 175 заявок, из них уже предоставлено 75 ипотечных займов на сумму 153 млн рублей", - сказал он.

Данный вид ипотеки стимулирует население региона к покупке квартир в новостройках, что в свою очередь способствует вводу нового жилья, поскольку большинство сделок в новостройках сейчас заключаются по программе льготной ипотеки. На сегодняшний день аккредитованными в Сбербанке застройщиками активно ведется строительство двух многоквартирных домов в Элисте, которые по плану введут в эксплуатацию во втором квартале 2021 года, уточнил министр.

"Снижение первоначального взноса делает льготную ипотеку еще более доступной для населения. А значит, еще больше семей смогут обзавестись собственным жильем на выгодных условиях. Ипотека под 6,5% - это действительно ощутимая поддержка для населения и застройщиков республики. Программа может дать серьезный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования", - добавил он.

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых запустили в конце апреля по поручению президента России Владимира Путина. До ноября этого года по ней можно получить кредит на покупку новостройки стоимостью до 6 млн рублей во всех российских регионах и стоимостью до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Субсидируемая государством ставка в 6,5% действует в течение всего срока кредита.