"Яндекс" запустил единую платформу для самозанятых

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Яндекс" запустил единую платформу и приложение "Яндекс.Про" для самозанятых. Об этом говорится в сообщении компании.

"Яндекс" запустил платформу и приложение "Яндекс.Про". Платформа будет полезна всем, кто работает на себя. С ее помощью курьеры, водители, репетиторы, мастера по ремонту и многие другие специалисты смогут находить подработку и вести учет своих доходов", - говорится в сообщении.

Платформа и приложение будут полезны для поиска работы на целый день или на несколько часов - человек сможет сам выбрать, чем хочет заниматься, причем необязательно делать что-то одно. На данный момент на платформе "Яндекс.Про" уже работают сотни тысяч водителей и автокурьеров, выполняющих заказы "Яндекс.Такси". В ближайшее время к ним присоединятся курьеры, которые доставляют заказы "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки", в будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты "Яндекс.Услуг", а также исполнители заданий в "Яндекс.Толоке".

К "Яндекс.Про" могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Они могут быстро зарегистрироваться в качестве самозанятого прямо в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России "Мой налог", чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически. Приложение "Яндекс.Про" доступно не только на Android, но и на iOS, скачать его можно в Google Play и AppStore.