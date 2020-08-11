Глава Карелии предложил разработать новые строительные индексы для арктических районов

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Карелии предложили на федеральном уровне разработать индивидуальные индексы сметной стоимости строительства для арктических районов республики. Работы в условиях неразвитой инфраструктуры с учетом высоких требований к энергоэффективности объектов требуют больших затрат при оценки стоимости нового объекта, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" во вторник глава Карелии Артур Парфенчиков по итогам встречи с первым замминистра строительства РФ Иреком Файзуллиным.

"Считаю, что индексы изменения сметной стоимости строительства нужно устанавливать не только для конкретного региона, но и для его частей с учетом их особенностей. Ирек Файзуллин согласился с нашими доводами. В самые ближайшие сроки Минстрой Карелии подготовит конкретные предложения. Надеюсь, они будут приняты на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

Правительство региона уже поднимало вопрос о повышении строительных индексов для всей республики с увеличением их до экономически обоснованного уровня. Это решение было принято Минстроем РФ в декабре 2019 года по итогам работы региона со специалистами Главгосэкпертизы, и сейчас, по оценке властей, сметная стоимость капитальных объектов отражает реальное положение дел на рынке. "Это должно привлечь к аукционам и конкурсам на строительство серьезные компании, которые ранее отказывались от участия, понимая риски невыполнения договоров из-за разницы между расчетной стоимостью и реальной", - пояснил Парфенчиков.

Новое обращение региона связано с расширение арктической зоны РФ, в том числе за счет трех территорий Карелии - к Беломорскому, Кемскому и Лоухскому районам добавились Сегежский, Калевальский районы и город Костомукша. Таким образом, до 38% территории республики теперь входит в зону российской Арктики. По оценке властей Карелии, из-за различия в условиях строительства на юге и севере республики, в регионе следует также применять разные расчеты при формировании строительной сметы в условиях Арктики.

"Одно дело - возвести школу или детский сад в центральной части республики, и совсем другое - на арктической территории. Понятно, что на севере строительство требует больших затрат, ведь там и инфраструктура менее развитая, и к энергоэффективности объектов требования более жесткие", - подчеркнул Парфенчиков.