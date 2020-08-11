Сотрудники Mail.ru Group будут работать из дома до октября

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Mail.ru Group разрешила своим сотрудникам до октября работать в режиме удаленного офиса. Об этом ТАСС сообщил источник в компании.

"Было принято решение о том, что сотрудники Mail.ru Group смогут работать из дома до начала октября", - сообщил источник ТАСС.

Представитель Mail.ru Group Сергей Лучин подтвердил ТАСС подлинность данной информации.

16 марта Mail.ru Group сообщала, что временно переводит своих сотрудников на дистанционную работу для профилактики коронавируса. После этого компания продлила такой режим работы для своих сотрудников. О последнем продлении режима удаленного офиса для сотрудников Mail.ru Group стало известно в конце мая, тогда предполагалось, что компания будет работать на "удаленке" до 1 сентября.