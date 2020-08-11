Профицит внешней торговли РФ в январе - июле упал на 45,6%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ по итогам января - июля 2020 года упал на 45,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $53 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

По итогам отчетного периода 2019 года профицит внешней торговли РФ составлял $97,4 млрд.

По итогам 2019 года положительное сальдо торгового баланса РФ составило $163,1 млрд, что на 16,1% меньше, чем годом ранее.

Чистый отток

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за семь месяцев 2020 года, по предварительной оценке ЦБ, вырос на 53,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $34,9 млрд.

По итогам января - июля 2019 года показатель находился на уровне $22,8 млрд.

В отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков, в оцениваемом периоде ключевым стало примерно равное по объему увеличение внешних активов прочих секторов и снижение обязательств банков перед нерезидентами", - отметили в регуляторе.

По итогам 2019 года вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $26,7 млрд против $63 млрд за 2018 год.