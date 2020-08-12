Россияне вернулись в докризисный график платежей по потребкредитам

МОСКВА, 12 августа /ТАСС/. Доля просроченных (более чем на 30 дней) потребительских кредитов в портфелях российских банков снизилась до 15,7% в мае, что меньше показателей 16% и 16,6% в апреле и марте соответственно, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Опрошенные эксперты связывают снижение доли просроченных долгов с ростом реструктуризации кредитов и популярностью кредитных каникул.

"Наблюдаемый уровень просроченной задолженности не является критическим, а динамика этой задолженности в условиях роста объема реструктуризаций не столь показательна", - отмечает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Игорь Алексеев.

При этом статистика Банка России свидетельствует о снижении темпов прироста обращений за реструктуризацией займов в июне - августе. "Дополнительным буфером для сектора выступает продление мер по поддержке заемщиков до конца года, а также возможности для банков не создавать резервы по реструктурированным кредитам вплоть до середины следующего года", - комментирует директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Также, по данным НБКИ, портфель действующих потребкредитов российских банков в мае 2020 года составил 9,06 трлн руб., превысив январский показатель в 9 трлн руб. Однако возвращения к докризисным - мартовским - показателям пока не произошло. Так, в марте портфель потребкредитов составил 9,24 трлн руб.

"Пока рано говорить об окончании кризиса, связанного с распространением COVID-19. Объемы потребительского кредитования сократились в апреле - июле по сравнению с I кварталом 2020 года как по причине применения банками более консервативного подхода к заемщикам, так и в связи со снижением спроса на кредиты со стороны граждан", - считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

По ее словам, не стоит ожидать бурного роста выдач потребкредитов, несмотря на сделанные 10 августа Банком России послабления, которые должны стать импульсом к восстановлению кредитования. "Внедряемые регуляторные меры не нацелены на рост стоимости кредитного риска, банки стали более осторожны в кредитной политике, а кредитоспособных заемщиков за время кризиса стало меньше", - сказала она.