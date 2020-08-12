В поселке Мурманской области систему теплоснабжения модернизируют за 400 млн рублей

МУРМАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Централизованную систему теплоснабжения в поселке Умба Мурманской области модернизируют в рамках концессионного соглашения с Северо-Западным банком ПАО "Сбербанк". Завершить работы по модернизации планируется осенью этого года, стоимость проекта составляет более 400 млн рублей. Об этом в среду сообщает пресс-служба Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

"Проект финансируется по принципу государственно-частного партнерства в рамках концессионного соглашения. Бюджет проекта составляет более 400 млн рублей, из них в кредит предоставлено 330 млн рублей сроком на семь лет. Концедент - администрация муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области, концессионер - ООО "Тепло людям. Умба", входит в холдинг ОАО "Биоэнерго", субъект - правительство Мурманской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект модернизации теплоснабжения поселка включает в себя строительство четырех новых биотопливных котельных, три из которых уже ввели в эксплуатацию. Запуск четвертой запланировали на осень этого года. Модернизация системы позволит сократить расход тепла, темпы износа тепловых сетей, снизить аварийность и в итоге повысить качество услуг.

"Обеспечение надежного для потребителей и экономически эффективного для региона теплоснабжения потребителей - один из ключевых приоритетов деятельности правительства Мурманской области. Существующая инфраструктура теплоснабжения требует коренной перестройки, и мы планомерно движемся по этому пути. Реализуемый проект - наглядный пример продуктивного взаимодействия инвестора, муниципального образования, региона и нашего давнего партнера - ПАО "Сбербанк", - приводятся слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.