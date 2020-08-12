Обладатели "дальневосточных гектаров" получили поддержку на сумму более 900 млн рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Поддержку на сумму более 900 млн рублей оказали получателям "дальневосточных гектаров" с 2017 года. Как в среду сообщили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), среди наиболее активных получателей поддержки - Хабаровский край, Амурская и Сахалинская области.

"Поддержка на сумму свыше 900 млн рублей оказана получателям "дальневосточных гектаров" с 2017 года. Эти средства помогают людям обустраивать свое жилье на гектарах, реализовать сельскохозяйственные проекты, открыть гостиницы, магазины и автосервисы и многое другое", - приводятся в сообщении слова генерального директора агентства Сергея Ховрата.

По его словам, получатели "гектаров" активно пользуются мерами поддержки, подходящими для освоения земли: из общего числа получателей этих мер на Дальнем Востока каждый пятый - участник программы "Дальневосточный гектар". "Вместе с тем мы видим необходимость повышения доступности этих мер поддержки и создания новых для получателей земельных участков по программе, агентство и Минвостокразвития работают над этим", - сказал Ховрат.

По данным пресс-службы, наибольшая сумма выплат по различным мерам поддержки приходится на Хабаровский край - 454,7 миллиона рублей. В Амурской области получателям "дальневосточного гектара" предоставлена поддержка на 163,2 млн рублей, а в Сахалинской области - 96,6 млн рублей. Замыкают пятерку регионов, лидирующих по объему поддержки получателей "дальневосточных гектаров", Приморский край и Республика Саха (Якутия), где поддержка оказана на 49,3 и 40,9 млн рублей соответственно.

Отмечается, что наиболее популярны среди участников программы "Дальневосточный гектар" такие меры поддержки, как субсидии на развитие животноводства в личных подсобных хозяйствах - грант на развитие семейной животноводческой фермы, грант "Начинающий фермер", квота на заготовку древесины для ИЖС и субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, микрозаймы, льготное кредитование. Востребованы для реализации проектов на "гектарах" и специальные региональные программы, такие как грант на поддержку создания хозяйств населения в Сахалинской области или субсидии на развитие туристических проектов в Камчатском крае.

Программа "Дальневосточный гектар", поддержанная президентом России Владимиром Путиным, позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получать и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более ста новых населенных пунктов в макрорегионе. Всего за время действия программы земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в ДФО взяли более 83,8 тысячи человек.