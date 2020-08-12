{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Дальневосточный гектар"

Обладатели "дальневосточных гектаров" получили поддержку на сумму более 900 млн рублей

Гендиректор АРЧК Сергей Ховрат сообщил, что эти средства помогли людям обустраивать свое жилье на гектарах, реализовать сельскохозяйственные проекты, открыть гостиницы и магазины
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Поддержку на сумму более 900 млн рублей оказали получателям "дальневосточных гектаров" с 2017 года. Как в среду сообщили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), среди наиболее активных получателей поддержки - Хабаровский край, Амурская и Сахалинская области.

"Поддержка на сумму свыше 900 млн рублей оказана получателям "дальневосточных гектаров" с 2017 года. Эти средства помогают людям обустраивать свое жилье на гектарах, реализовать сельскохозяйственные проекты, открыть гостиницы, магазины и автосервисы и многое другое", - приводятся в сообщении слова генерального директора агентства Сергея Ховрата.

По его словам, получатели "гектаров" активно пользуются мерами поддержки, подходящими для освоения земли: из общего числа получателей этих мер на Дальнем Востока каждый пятый - участник программы "Дальневосточный гектар". "Вместе с тем мы видим необходимость повышения доступности этих мер поддержки и создания новых для получателей земельных участков по программе, агентство и Минвостокразвития работают над этим", - сказал Ховрат.

По данным пресс-службы, наибольшая сумма выплат по различным мерам поддержки приходится на Хабаровский край - 454,7 миллиона рублей. В Амурской области получателям "дальневосточного гектара" предоставлена поддержка на 163,2 млн рублей, а в Сахалинской области - 96,6 млн рублей. Замыкают пятерку регионов, лидирующих по объему поддержки получателей "дальневосточных гектаров", Приморский край и Республика Саха (Якутия), где поддержка оказана на 49,3 и 40,9 млн рублей соответственно.

Отмечается, что наиболее популярны среди участников программы "Дальневосточный гектар" такие меры поддержки, как субсидии на развитие животноводства в личных подсобных хозяйствах - грант на развитие семейной животноводческой фермы, грант "Начинающий фермер", квота на заготовку древесины для ИЖС и субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, микрозаймы, льготное кредитование. Востребованы для реализации проектов на "гектарах" и специальные региональные программы, такие как грант на поддержку создания хозяйств населения в Сахалинской области или субсидии на развитие туристических проектов в Камчатском крае.

Программа "Дальневосточный гектар", поддержанная президентом России Владимиром Путиным, позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получать и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более ста новых населенных пунктов в макрорегионе. Всего за время действия программы земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в ДФО взяли более 83,8 тысячи человек.

Теги
Россия"Дальневосточный гектар"Камчатский крайХабаровский крайСахалинская областьДальний Восток
Британская Rebel Energy планирует оцифровать часть рабочих процессов с помощью AI
Планируется, что благодаря автоматизации рутинных процессов сотрудники компании смогут посвятить значительную часть своего рабочего времени более сложным и творческим задачам
Читать полностью