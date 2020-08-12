Рабочая группа обсудит информацию ассоциации авиакомпаний о росте цен на авиакеросин

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Специально созданная рабочая группа на следующей неделе обсудит информацию Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о росте цен на авиакеросин, сообщил журналистам представитель Минтранса РФ.

Ранее АЭВТ совместно с ФАС и Минэнерго обратилась в Минтранс с жалобой на резкий рост стоимости авиационного керосина и просьбой инициировать "проверку обоснованности" повышения цен.

"Обращение АЭВТ поступило в Минтранс России. Поставленные в обращении ассоциации вопросы, в том числе данные тендеров о значительном росте цен на авиаГСМ в аэропортах Сибири и Дальнего Востока, требуют детального анализа и будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы. В нее войдут представители всех заинтересованных ФОИВов, в том числе Минэнерго и ФАС, а также АЭВТ и топливных компаний - поставщиков авиакеросина. Первое заседание рабочей группы пройдет на следующей неделе на площадке Минэнерго", - отметил представитель министерства.