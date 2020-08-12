На конкурс АСИ представили проекты "воздушного" метро и перехода на электрокары в Крыму

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Проекты развития альтернативных видов транспорта, в частности, о строительстве "воздушного" метро и развития в Крыму электротранспорта, представлены к форуму "Сильные идеи для нового времени", который проведут в сентябре Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Об этом сообщили в среду в пресс-службе АСИ.

"В российских городах предлагают развивать альтернативные виды транспорта, которые позволят в десятки раз снизить стоимость их эксплуатации, нагрузку на экологию и при этом увеличат мобильность граждан. Речь идет о строительстве "воздушного" метро - муниципальные канатные дороги соединят труднодоступные районы города с центром. Другое решение позволит поднять экологический рейтинг Крыма за счет замены парка автомобилей с бензиновыми двигателями на электрокары. Идеи предоставили на крауд-платформу во время подготовки к форуму", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, автор идеи "воздушного" метро Алексей Порошин предложил включать в единые городские транспортные контуры муниципальные канатные дороги. Их строительство, по его расчетам, обходится в десять раз дешевле, чем проекты подземных линий метрополитена, и в три-четыре раза дешевле монтажа трамвайных линий.

Кроме того, как считает инициатор проекта, "воздушное" метро не требует больших затрат на энергообеспечение и экономит городские площади: линии могут проходить вдоль магистралей, парков и через труднодоступные участки местности - реки, группы железнодорожных линий, перепады высот - где невозможно проложить маршруты традиционных видов транспорта. Проект, по мнению автора, "позволит снизить эконагрузку, так как канатные дороги имеют минимальные показатели выбросов углекислого газа в атмосферу, и создаст в городах новые центры притяжения для туристов".

Другой участник конкурса АСИ предлагает Крым в качестве пилотного региона для массового перехода на электрокары. Экорейтинг полуострова, по оценкам "Национального экологического корпуса", довольно низкий: Крым занимает 66 строчку из 85 позиций. Сначала планируется охватить основные туристические направления, а к 2021 году - расширить электроавтопарк до 1,5 тыс. машин и покрыть сетью электрозаправок весь полуостров. Инициатива позволит уменьшить трафик бензиновых автомобилей, улучшить экорейтинг Крыма и развивать в нем экотуризм, убежден автор проекта.

"На юге России хороший ресурс для развития системы электротранспорта: здесь формируется значительный туристический трафик и, конечно, экологичные виды транспорта здесь должны быть в приоритете. Уже в ближайшие годы вдоль федеральных трасс на юге появится сеть электрозаправочных станций. Сетевые компании готовы удовлетворить растущий спрос", - считает гендиректор "Россести ЮГ" Борис Эбзеев, слова которого приводит пресс-служба АСИ.

О конкурсе

Каждый желающий может предложить свою идею до 24 августа на крауд-платформе по тематическим направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка. Все идеи пройдут народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры форума, российские и международные эксперты будут в онлайне вместе с авторами корректировать и дополнять идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах.

Авторы топ-100 идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на форуме в Сочи. Идеи, признанные лучшими на форуме, обозначат вектор развития различных сфер жизни в субъектах и в стране. Победители получат поддержку АСИ и партнеров, их проекты разместят в библиотеке умных решений "Смартека" для тиражирования в регионах.

Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет в Сочи 27-28 сентября. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.