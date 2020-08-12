Власти США смогут рассмотреть дополнительный пакет экономических мер в конце 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Власти США готовы будут в конце года рассмотреть введение дополнительного пакета мер стимулирования экономики в условиях пандемии, если демократы согласятся с условиями республиканцев. С таким заявлением выступил в среду в эфире телеканала Fox Business министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

В прошлую пятницу представители Белого дома и демократы в Конгрессе США не смогли прийти к соглашению о новом пакете стимулирующих мер. Демократы в Палате представителей в мае одобрили выделение на эти цели более $3 трлн, в то время как контролирующие Сенат республиканцы представили пакет стимулирующих мер на $1 трлн.

Глава министерства финансов подчеркнул, что в данный момент необходимо направить $1 трлн на помощь тем отраслям экономики, которые более всего нуждаются в этом. "Если потребуется еще больше денег, то мы вернемся и вместе договоримся об этом", - подчеркнул Мнучин. "Мы можем вернуться к обсуждению этого вопроса ближе к концу года или в январе и принять шестой пакет мер помощи экономике", - добавил он.

"Я считаю, что сейчас нужно договориться о том, о чем мы в состоянии договориться <...>, а потом принять еще один пакет мер", - отметил Мнучин. "Не обязательно делать все за один раз", - указал он, отметив, что меры, предлагаемые демократами, подразумевают выделение средств на цели, "никак не связанные" с последствиями пандемии. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его не устраивают предложения демократов, которые, по его словам, стремятся направить средства на поддержку городов и штатов, управляемых представителями этой партии.

Позиция Трампа

Американский лидер ранее дал понять, что хочет достичь с демократами договоренности в рамках краткосрочной сделки, которая касалась бы как страхования на случай безработицы, так и моратория на принудительное выселение из-за долгов. Однако демократы отвергают такой подход и выступают за один большой пакет стимулирующих мер, в котором рассматривались бы все вопросы смягчения экономических последствий пандемии.

Президент подписал 24 апреля законопроект, предусматривающий применение пакета мер поддержки экономики объемом почти $500 млрд для преодоления последствий пандемии. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны.

Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.