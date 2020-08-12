На реконструкцию проспекта Имама Шамиля в Махачкале выделено 590 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство России выделило на реконструкцию в текущем году одной из главных транспортных артерий Махачкалы - проспекта имени Имама Шамиля - 590 млн рублей. Средства выделены в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила журналистам помощник первого зампредседателя правительства Дагестана Мадина Джалилова.

"В соответствии с обращением главы Дагестана Владимира Васильева распоряжением правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 года № 2060-р Республике Дагестан предоставлен межбюджетный трансферт в размере 590 млн рублей на работы, связанные с реконструкцией проспекта Имама Шамиля в Махачкале в 2020 году", - сообщила Джалилова.

Как отметил первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов, планируется не просто замена асфальтового покрытия, но также замена инженерных сетей под дорожным полотном, создание зеленых зон, разделительной полосы, полная замена освещения. "Реконструкция проспекта Имама Шамиля имеет важное значение в целом для развития транспортной инфраструктуры Дагестана. В настоящее время дорабатывается проект реконструкции. Это и определение остановочных павильонов общественного транспорта, и вопрос прокладки кабелей линий электропередач под землей на тех участках проспекта, где нет возможности проведения их воздушным способом. После проведения данных мероприятий уже будут начаты строительные работы", - приводит слова Гусейнова его помощница.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию проспекта имени Имама Шамиля в Махачкале планируется направить 3 млрд рублей, 1 млрд рублей из которых планируется выделить из республиканского бюджета. Сообщалось, что дорога может быть расширена, также будут предусмотрены велосипедные дорожки.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В него включены 4 федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за 6 лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.