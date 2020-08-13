Бизнес не поддержал проект Минкомсвязи о трехлетнем хранении трафика технологических сетей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Обязательство владельцев технологических сетей связи хранить трафик в течение трех лет для предоставления спецслужбам приведет к существенным расходам и рискам безопасности для предприятий. Об этом говорится в отзыве Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП, имеется в распоряжении ТАСС) к соответствующему законопроекту Минкомсвязи РФ.

Разработанный Минкомсвязью законопроект, которым вносятся поправки в федеральный закон "О связи", предполагает, что владельцы технологических сетей связи должны в течение трех лет хранить на территории РФ "информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео или иных сообщений пользователей услугами связи" и в случае необходимости предоставлять ее спецслужбам в рамках проведения ими оперативно-разыскной деятельности или обеспечения безопасности РФ.

К технологическим относятся сети связи, предназначенные для обеспечения производственной деятельности организаций и предприятий. К примеру, это сети связи, по которым передаются сигналы видеонаблюдения на территории предприятий и даже целого города, и которые используют крупные промышленные предприятия и объекты транспортной инфраструктуры.

По мнению РСПП, поскольку технологическими сетями пользуются во многих отраслях экономики (связь, IT, транспорт, энергетика, машиностроение, научная деятельность и другие), реализация закона приведет к существенным затратам владельцев таких сетей, а также к рискам нарушения технологических процессов предприятий, снижению уровня безопасности этих процессов.

Кроме того, в РСПП считают недопустимым и нецелесообразным распространять требования, которые уже существуют для операторов сетей связи общего пользования, на владельцев технологических сетей, так как они имеют различную архитектуру и могут использовать особые средства и технологии связи, необходимые для обеспечения производственных процессов. Также сегодня на предприятиях отсутствуют или не предусмотрены информационные системы, которые необходимо будет внедрять для выполнения требования по хранению трафика, указывают в РСПП.

Дополнительная нагрузка на операторов связи

Со своими предложениями к Минкомсвязи выступил и мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн"), следует из материалов к законопроекту, размещенных на портале проектов нормативных правовых актов. Как рассказали ТАСС в компании, установление подобных требований к владельцам технологических сетей существенно ухудшит конкурентоспособность российской экономики в области цифровых технологий и смежных отраслях.

По мнению оператора, требование хранить трафик противоречит заложенному в законе о связи принципу свободы выбора технологий при создании технологических сетей связи, а также создает риски нарушения безопасности на промышленных предприятиях, поскольку хранение трафика в большинстве случаев будет невозможно, принимая во внимание технологические особенности работы таких сетей.

Такая инициатива может негативно отразиться и на операторах связи общего пользования, считает гендиректор аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов. "Технологическая сеть не обязательно существует сама по себе, она имеет присоединения к сетям связи общего пользования. Также на практике ведомственные сети строятся в том числе с использованием сетей связи общего пользования. Вопрос - как будут регулироваться эти особенности, не возникнут ли в этой связи требования к операторам сетей связи общего пользования", - пояснил он.

С тем, что проект вводит излишние обязательства, соглашается и глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. "У операторов и так каждый год за счет увеличения в 1,8-2 раза объемов скачиваемой информации возникает необходимость строительства новых центров обработки данных или их аренды, покупки дополнительных серверов", - объяснил эксперт

В пресс-службе Минкомсвязи, комментируя ТАСС замечания РСПП, сказали, что учли их только в части формулировки в пояснительной записке к законопроекту - о том, что проект "не содержит обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора)". "Это замечание учтено, пояснительная записка подкорректирована, данное утверждение из текста записки убрано. Остальные замечания не учтены", - сказали в ведомстве.

Обязательное хранение трафика

Сегодня операторы связи, которые работают в России, уже обязаны хранить на территории страны весь пользовательский трафик, включая голосовые сообщения и СМС, текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб. Соответствующие требования предусмотрены так называемым пакетом Яровой, который вступил в силу 1 июля 2018 г.

Операторы по-разному оценивают затраты на исполнение "закона Яровой" в течение пяти лет: МТС - в пределах 50 млрд руб., "Вымпелком" - 45 млрд руб., "Мегафон" - 40 млрд руб.

Сейчас правительство в связи с пандемией коронавируса обсуждает вопрос об отсрочке на год самой затратной для операторов нормы "закона Яровой" - о ежегодном увеличении на 15% емкости хранилищ трафика.