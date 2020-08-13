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Лукашенко провел совещание по работе энергокомплекса

На совещании обсудили вопросы нефтепереработки и физического запуска Белорусской атомной электростанции

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в четверг совещание по работе топливно-энергетического комплекса и заявил, что от надежности работы предприятий энергосистемы зависит национальная безопасность страны. Об этом сообщает агентство БелТА.

"От надежности его работы и мощности зависит вся наша экономика и национальная безопасность. Это показали события конца прошлого и начала этого года, когда мы были вынуждены бороться за бочку нефти и кубометр газа, которых, кстати, сегодня на рынке бери - не хочу", - цитирует агентство слова Лукашенко.

По данным агентства, на совещании обсуждалось вопросы нефтепереработки и физического запуска Белорусской атомной электростанции.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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