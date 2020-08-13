СМИ: Alibaba создала новую компанию для разработки программного обеспечения

ШАНХАЙ, 13 августа. /ТАСС/. Мировой лидер в области электронной коммерции, китайская корпорация Alibaba создала новую компанию по разработке программного обеспечения в восточной провинции Чжэцзян с уставным капиталом в размере 100 млн юаней (около $14,4 млн). Об этом говорится в сообщении газеты Global Times, опубликованном в четверг в ее официальном аккаунте в Twitter.

"Китайский технологический гигант Alibaba создал новую компанию программного обеспечения в Нинбо в провинции Чжэцзян с уставным капиталом в 100 млн юаней", - указывается в тексте. Подробности о новом проекте корпорации не приводятся.

В конце апреля Alibaba объявила о планах вложить в ближайшие три года порядка 200 млрд юаней (около $28 млрд) в развитие инфраструктуры облачных сервисов. Инвестиции будут выделены, в частности, на расширение сети серверов и центров обработки больших данных, которые в настоящее время покрывают более 20 стран и регионов по всему миру, а также на развитие собственных технологий, касающихся чипов и искусственного интеллекта.