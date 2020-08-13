Минкомсвязь предложила продлить скидку в 30% на оплату госпошлин через портал госуслуг

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ выступила с предложением продлить до конца 2022 года скидку в 30% на оплату госпошлины при получении госуслуг в электронном виде. Соответствующий проект закона министерство направило в Минфин РФ, рассказали ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи.

Льгота на оплату госпошлины на Едином портале госуслуг, региональных порталах и иных порталах, интегрированных с Единой системой идентификации и аутентификации, действует с 2017 года и рассчитана до конца 2020 года. В Минкомсвязи отметили, что в прошлом году пользователи электронных госуслуг совершили оплату госпошлин на общую сумму 22,7 млрд рублей, воспользовавшись действующей скидкой.

"Скидка в 30% на оплату госпошлины должна быть продлена - так электронные госуслуги экономят не только время граждан, но и деньги. Ежегодно мы фиксируем увеличение количества заявлений на получение госуслуг в электронном виде", - отметил директор департамента передовых цифровых решений Минкомсвязи РФ Алексей Горобцов, чьи слова приводит пресс-служба.

Так, в 2019 году пользователи портала госуслуг совершили 62,4 млн платежей, куда входят госпошлины, различные штрафы и налоги, на общую сумму 66,4 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2018 году, рассказал Горобцов.

Существенно возрос объем обращений через портал госуслуг за получением услуг со значительной суммой госпошлины, добавили в министерстве. Например, для услуг МВД, среди которых оформление загранпаспорта с пошлиной от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, количество обращений увеличилось с 15,67 млн в 2018 году до 17,95 млн в 2019 году.