Разработка резидента ОЭЗ Москвы заняла 2-е место в конкурсе лучшего учебного оборудования

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Цифровая интерактивная лаборатория, разработанная резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва" - компанией "Научные развлечения" - заняла второе место в конкурсе лучшего учебного оборудования, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Интерактивная лаборатория столичного производителя и резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" заняла второе место среди цифрового образовательного оборудования. Выбор жюри не случаен - игра-лаборатория "Наураша в стране Наурандии" используется в более 10 тыс. детских садов и школ по всей России. Также разработанное в технополисе решение было специально адаптировано под международный рынок, например, лаборатория пользуется популярностью в Японии и Франции", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что конкурс организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциацией участников рынка артиндустрии в партнерстве с образовательным порталом ActivityEdu.

Цифровая лаборатория компании "Научные развлечения" в игровой форме объясняет детям от 3 до 10 лет, что такое температура, магнитное поле, сила, электричество, свет, звук, кислотность и сердечный пульс.

В сообщении отмечается, что теперь разработка появится в специальном каталоге "Рекомендовано для обучения и воспитания детей", в который АСИ включило победителей конкурса - всего 35 лучших российских решений для обучения и воспитания.