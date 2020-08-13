Британские страховые компании выплатили $117 млн по искам в связи с пандемией

ТАСС, 13 августа. Британские страховые компании выплатили в период с марта по май по требованиям, связанным со смертью инфицированных коронавирусом пациентов, £90 млн (свыше $117 млн). Об этом в четверг сообщила Ассоциация британских страховщиков (ABI).

Всего было получено 7 тыс. заявлений относительно выплат по страхованию жизни, и, по информации объединения, на данный момент удовлетворено подавляющее число требований - 83%. Средняя сумма по индивидуальным заявлениям составит, как ожидается, около £63 тыс. (более $82 тыс.).

Всего же, по оценке ABI, входящие в организацию компании выплатят в нынешнем году в общей сложности £1,2 млрд ($1,56 млрд), прежде всего, по претензиям предприятий, касающихся "прекращения предпринимательской деятельности и срыва различных мероприятий".

Власти Великобритании объявили в среду об изменении методики подсчета смертей, произошедших в результате заражения коронавирусом нового типа. Вследствие этого зарегистрированное в Соединенном Королевстве количество летальных случаев среди инфицированных коронавирусом, по данным Службы общественного здравоохранения Англии, снизилось на 5 377 (12%) - с 46 706 до 41 329 человек. Общее количество случаев инфицирования в королевстве составляет сейчас 312 789.

Британские власти временно отказались от планов по дальнейшему ослаблению общенационального карантина и ужесточают ограничения в тех районах страны, где уровень заболеваемости начинает вновь расти. Планировалось, что уже 1 августа возобновить работу смогут салоны красоты, катки, боулинг и казино, а также будет разрешено проведение ряда мероприятий в закрытых помещениях. Ожидается, что решение о новых сроках снятия этих ограничений будет вынесено в конце текущей недели.