Словения и США подписали совместную декларацию о безопасности сетей 5G

БЛЕД /Словения/, 13 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Словении Анже Логар и госсекретарь США Майкл Помпео подписали в четверг совместную декларацию о "безопасности создания сетей связи пятого поколения". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Госсекретарь США находится в Словении с официальным визитом, он начал свое европейское турне 11 августа с посещения Чехии. Он также побывает в Австрии и Польше. Одной из основных целей визита стало подписание декларации о "безопасности создания сетей пятого поколения", предусматривающей отказ от использования оборудования китайской компании Huawei при внедрении сетей 5G. Ранее такую декларацию уже подписали Чехия и Польша.

Компания Huawei предлагала правительству Словении провести консультации по вопросам безопасности использования связи в диапазоне 5G и подписать договор о неиспользовании технологий корпорации для несанкционированного сбора данных, однако словенские власти оставили данную инициативу без ответа.