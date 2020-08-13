Правительство утвердило правила контроля за непревышением обеспечения госзакупок

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило подготовленные Минфином новые правила автоматизированного контроля за непревышением финансового обеспечения государственных и муниципальных закупок. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"Утверждены новые правила предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ контроля за непревышением финансового обеспечения закупок, проводимого Казначейством России и финансовыми органами", - говорится в материалах.

Отмечается, что новыми правилами установлены исчерпывающие требования к процедурам и срокам проведения контроля, утверждены единые формы документов для взаимодействия с Казначейством России и финансовыми органами. При этом в отношении подавляющего большинства объектов контроля вводится автоматизированный контроль финансового обеспечения и идентификационного кода закупки средствами единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), что многократно сокращает срок проведения контроля - с 1 дня до 1 часа (с момента направления информации на автоматизированный контроль).

Однако, по данным Минфина, неавтоматизированный контроль сохранится при проведении "закрытых" закупок не в электронной форме, а также в отношении проектов контрактов, заключаемых (в определенном правилами перечне случаев) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), поскольку такие контракты заключаются без использования ЕИС.