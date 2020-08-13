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"Интер РАО" за 10 лет инвестировала в российскую генерацию 539 млрд рублей

Президент России Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 13 августа. "Интер РАО" за 10 лет инвестировала в российскую генерацию 539 млрд рублей, сообщил глава компании Борис Ковальчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Интер РАО" вложит 200-300 млрд рублей в полное энергообеспечение Пайяхских нефтегазовых месторождений в Красноярском крае, отметил он.

По словам Ковальчука, "Интер РАО" за период карантина не сокращал штат, сохранил зарплаты.

Стоимость электроэнергии для потребителей в РФ в 4 раза ниже, чем в ЕС, отметил он.

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