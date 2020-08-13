Более 100 млн рублей выделили власти КБР на подготовку школ к новому учебному году

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) выделили 108 млн рублей на подготовку школ к началу учебного 2020-2021 года. Об этом сообщил в четверг и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов во время заседания коллегии ведомства.

С 1 сентября 2020 года образовательные организации республики начнут учебный год в традиционной очной форме.

"Для подготовки образовательных организаций к началу учебного 2020-2021 года выделено 108,4 млн рублей, в том числе из средств республиканского бюджета - 29 млн и местных бюджетов муниципальных районов и городских округов - 79,3 млн рублей. В предстоящем учебном году 100% обучающихся общеобразовательных организаций будут обеспечены бесплатными учебниками по основным общеобразовательным программам (на 51,7 млн рублей)", - сказал Езаов.

Новшеством в образовательном процессе в предстоящем году Езаов назвал обеспечение бесплатным горячим питанием детей младшего школьного возраста. "На сегодняшний день все общеобразовательные учреждения готовы к организации горячего питания для обучающихся первых-четвертых классов. В настоящее время министерством проводится работа по подписанию соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на период до 2022 года", - уточнил он, отметив, что все процедурные вопросы будут завершены на следующей неделе.

По его словам, готовность школ мониторят в ежедневном режиме, как и текущую ситуацию по борьбе с распространением респираторных заболеваний с использованием специализированной информационной системы Минпросвещения России.