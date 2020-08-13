{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 100 млн рублей выделили власти КБР на подготовку школ к новому учебному году

Все школьники будут обеспечены бесплатными учебниками по основным общеобразовательным программам

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) выделили 108 млн рублей на подготовку школ к началу учебного 2020-2021 года. Об этом сообщил в четверг и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов во время заседания коллегии ведомства.

С 1 сентября 2020 года образовательные организации республики начнут учебный год в традиционной очной форме.

"Для подготовки образовательных организаций к началу учебного 2020-2021 года выделено 108,4 млн рублей, в том числе из средств республиканского бюджета - 29 млн и местных бюджетов муниципальных районов и городских округов - 79,3 млн рублей. В предстоящем учебном году 100% обучающихся общеобразовательных организаций будут обеспечены бесплатными учебниками по основным общеобразовательным программам (на 51,7 млн рублей)", - сказал Езаов.

Новшеством в образовательном процессе в предстоящем году Езаов назвал обеспечение бесплатным горячим питанием детей младшего школьного возраста. "На сегодняшний день все общеобразовательные учреждения готовы к организации горячего питания для обучающихся первых-четвертых классов. В настоящее время министерством проводится работа по подписанию соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на период до 2022 года", - уточнил он, отметив, что все процедурные вопросы будут завершены на следующей неделе.

По его словам, готовность школ мониторят в ежедневном режиме, как и текущую ситуацию по борьбе с распространением респираторных заболеваний с использованием специализированной информационной системы Минпросвещения России.

Теги
СКФО
Пандемия COVID-19
В Госдуме считают, что возможная вторая волна пандемии для экономики России пройдет легче
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что экономические последствия пандемии удастся преодолеть не менее чем через год
Читать полностью