На Ямале отремонтировали 50% дорог от запланированного объема по нацпроекту на 2020 год

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Почти 50% ремонтных работ дорог от запланированного объема на 2020 год выполнено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг.

Текущий год на Ямале объявлен губернатором Дмитрием Артюховым Годом дорог, работы ведутся на 400-х километрах дорог, в рамках нацпроекта - 19 объектах общей протяженностью 65,9 км, это региональные дороги, а также местные дороги в Салехарде и Лабытнанги.

"Ремонт дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на Ямале выполнен почти на 50%", - говорится в сообщении.

Как отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков, слова которого приводятся в сообщении, несмотря на сложности, которые возникают в связи с распространением коронавирусной инфекции, работы в рамках нацпроекта планируется завершить в срок в соответствии с утвержденными ранее графиками.

"Сейчас на стройплощадках округа разгар работ. Наш строительный сезон традиционно начинается в июне и длится до конца сентября. По сравнению с регионами центральной части страны, он короче в полтора - два раза", - сказал он.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.