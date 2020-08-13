Закон о легализации азартных игр на Украине вступил в силу

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Закон о легализации на Украине азартных игр, которые с 2009 года находились в стране под запретом, вступил в силу. Днем ранее полный текст документа опубликовала официальная газета Верховной рады "Голос Украины".

Большая часть положений нового закона, как указано в тексте, вступает в силу на следующий день после публикации. Однако обновленные требования к лотерейному оборудованию начнут действовать через год после принятия для него технического регламента. Положения о перечне компаний, которые проводят сертификацию игорного оборудования, вступят в силу до 1 января 2021 года.

Закон "О государственном регулировании деятельности об организации и проведении азартных игр" принят Радой 14 июля. Он устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые теперь разрешены в стране. Закон разрешает работу казино, в том числе виртуальных, делать ставки, а также проводить лотереи и игры в покер в интернете. Залы игровых автоматов смогут размещаться исключительно в гостиницах. Участники таких игр должны быть старше 21 года.

Эту сферу бизнеса будет регулировать комиссия при правительстве страны. За организацию азартных игр без лицензии предусмотрена уголовная ответственность.

Закон вводит цифровую систему, которая позволит вести госконтроль деятельности организаторов азартных игр, получая данные с игорного оборудования. Поступления в госбюджет от этой деятельности пойдут на финансирование медицины, спорта и культуры.