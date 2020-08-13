Кабмин изменил правила предоставления субсидий на бесплатное питание младших школьников

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому все школы, готовые организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Документ вносит изменения в правила предоставления федеральных субсидий, которые были приняты в июне. По ним на господдержку могли рассчитывать только регионы, в которых абсолютно все школы имеют столовые и пищеблоки и готовы обеспечивать школьников горячим питанием. Территории, где не было 100% готовности, могли остаться без выплат. Теперь эта несправедливость устранена", - пояснили в пресс-службе.

В 2020 году на эти цели, согласно распоряжению Мишустина, будет направлено более 22 млрд рублей. На последующие два года запланировано около 113 млрд рублей. Размер субсидии будет зависеть от количества учащихся младших классов в подготовленных к организации горячего питания школах. Средства поступят в регионы до начала нового учебного года.

Обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин. Расходы регионов на эти цели будут софинансироваться из федерального бюджета.

Сегодня в России около 6,8 млн младших школьников. По прогнозам, в 2021 году их будет 7,1 млн, в 2022 году - 7,2 млн.