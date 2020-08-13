Finnair отменила рейсы в Москву на сентябрь

ХЕЛЬСИНКИ, 13 августа. /ТАСС/. Финский авиаперевозчик Finnair отменил все рейсы в Москву в сентябре. Это следует из данных в системе бронирования авиакомпании в четверг.

Пока перевозчик сохраняет рейсы в сентябре только в Санкт-Петербург. Перспективы открытия границы Финляндии и России в данный момент неизвестны, ограничения на передвижение через границу сохранятся минимум до 8 сентября, ранее они уже неоднократно продлевались. Этим летом все рейсы в города России были отменены.

В июле Finnair перевезла на 90% пассажиров меньше, чем за аналогичный период 2019 года, из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом компания сообщила в пятницу.

"В июле Finnair перевезла 145,3 тыс. пассажиров, что на 90% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, но на 163% больше, чем в июне 2020 года", - говорится в сообщении. В июне самолетами авиакомпании летали 55,2 тыс. пассажиров.

В июле Finnair возобновила приостановленные из-за пандемии полеты в несколько десятков городов Европы.

С января по июль пассажироперевозки Finnair сократились из-за коронавируса и падения спроса на 65,9%, до 2,89 млн пассажиров. Весной компания отменила тысячи рейсов из-за пандемии. Finnair рассчитывает, что через два или три года сможет вернуть объем пассажироперевозок на своих рейсах на уровень прошлого года. В 2019 году компания перевезла 14,7 млн пассажиров.