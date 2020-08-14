Власти ЕАО зафиксировали рост промышленного производства, несмотря на пандемию

ТАСС, 14 августа. Власти Еврейской автономной области зафиксировали рост промышленного производства с начала 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

"Притом, что за первые шесть месяцев в целом по России индекс промышленного производства составил 96,5%, по нашему региону - 105,3%. Но, к сожалению, это пока - не повод для радости <…> Обрабатывающие производства "просели" на 10,6%. А именно это направление отражает, прежде всего, общее состояние промышленности", - сказал Гольдштейн.

По его словам, прирост в Еврейской автономии отмечен в отрасли добычи полезных ископаемых - к январю-июню 2019-го года он составил 15,4%. Прирост также зафиксирован в обработке древесины - 16,8%, в производстве пищевых продуктов - 29,8%. При этом в обрабатывающих производствах показатель составил 89,4% к уровню прошлого года. В основном, это связано с сокращением выпуска цемента, начиная с апреля.

"В регионе разработаны меры поддержки предприятий. Мы максимально подержим тех, кто пострадал от коронавирусной инфекции. Сегодня видно, что мы выходим из кризиса. Недавно были подписаны первые инвестиционные соглашения", - отметил Гольдштейн.

В частности, уральская компания "Завод "Медсинтез" планирует создать на территории ЕАО биомедицинский технопарк. Недавно заработало первое производство - налажен выпуск гигиенических масок, первая партия направлена на экспертизу. Пока задействована одна линия, которую обслуживают несколько человек, объявлен набор новых кадров. Планируется, что предприятие будет работать в три смены и выпускать до 1,5 млн масок в месяц.

Помимо этого, добавил Гольдштейн, компания "Ресурсы Малого Хингана" намерена модернизировать горно-обогатительный комбинат для поэтапного выхода на производство 1 тыс. тонн оловянного концентрата, в том числе с поставками на экспорт. А компания "Петропавловск - Черная металлургия" развивает Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат для производства горячебрикетированного железа.

Строительная сфера и общепит

Сильнее всего в пандемию пострадала сфера общественного питания. "Тут снижение - сразу 32%. Пандемия всех заставила перестроить свой бизнес. В частности, общепит ЕАО стал развивать услуги доставки еды. Ранее это направление не было развито", - сказал Гольдштейн.

Трудно пришлось и строительному комплексу. По словам главы региона, объем выполненных работ составил 3,8 млрд рублей, снижение к первому полугодию 2019 года - 27,5%. А в фактических результатах введено в эксплуатацию только 5,4 кв. тыс. жилья - это чуть более трети прошлогоднего уровня.

Первые случаи инфицирования коронавирусом были отмечены в ЕАО 3 апреля. С начала пандемии в регионе заразились 570 человек, из них выздоровели 507, умерли восемь. Сейчас темпы заболеваемости в области снижаются. Возобновлена работа торговых и фитнес-центров, библиотек при определенных условиях, кружков и секций. Однако в регионе до сих пор не работают кафе и рестораны.