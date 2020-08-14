Объем сделок на портале поставщиков за семь месяцев в Москве составил более 165 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 165 млн рублей составил объем B2B-сделок, которые были оформлены через портал поставщиков Москвы с начала 2020 года. Всего было заключено 970 таких сделок, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

Портал поставщиков обеспечивает предпринимателям взаимодействие не только с государственными заказчиками, но и помогает искать деловых партнеров через единую витрину закупок. Доступ к B2B-формату позволяет малому бизнесу работать с крупными игроками рынка.

"За семь месяцев текущего года на портале поставщиков Москвы было заключено 970 B2B-сделок. Их потенциальный объем составил более 165 млн рублей. Лояльные условия позволяют участвовать в закупках представителям малого и среднего бизнеса. Это более 90% активных пользователей портала", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что средняя цена контракта по итогам закупочных процедур в январе-июле составила порядка 170 тыс. рублей.

"Технологические решения на портале позволяют в кратчайшие сроки подключить внешние B2B-площадки, что помогает и дальше наращивать объем сделок между компаниями. Уже работающие инструменты портала широко используются, а также масштабируются под новые запросы пользователей. Например, сервис подписок на рассылку учитывает новые подключения и приглашает поставщиков на B2B-закупки с учетом профиля компании", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Интернет-ресурс помогает повышать конкуренцию потенциальных поставщиков, дает возможность объективно оценить существующий рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении обязательств. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а каталог уникальных товаров, работ и услуг содержит свыше 700 тыс. наименований. С ресурсом работают более 184 тыс. поставщиков.