Предприниматели Москвы до конца года смогут получить поддержку на аренду

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Предприниматели Москвы до конца 2020 года смогут получить от города поддержку в виде отмены платежей по аренде городских земель и нежилых помещений. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы продолжаем принимать и рассматривать новые заявки от предпринимателей из сферы гостиничного бизнеса об освобождении их от арендных платежей, воспользоваться своим правом они могут до конца 2020 года. Такую поддержку уже получили 128 организаций и 15 индивидуальных предпринимателей. Для 143 гостиниц были введены арендные каникулы на период с 1 марта по 30 июня включительно. В результате они сэкономили 134 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Чтобы получить поддержку в виде арендных каникул, нужно направить в департамент городского имущества обращение в свободной форме. К нему необходимо приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы в связи с принятыми законами. Обращения можно отправить онлайн через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru или по почте.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, помощь уже получили владельцы гостиниц, которые арендуют у города 16 земельных участков общей площадью 8,29 гектара и 127 нежилых помещений общей площадью 35,6 тыс. кв. м.