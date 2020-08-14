Крупный производитель удобрений на Кавказе увеличил инвестиции на 12%

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Химический холдинг "Алмаз групп" (партнер Гидрометаллургического завода - градообразующего предприятия города Лермонтова в Ставропольском крае) направил на реализацию инвестиционной программы в 2020 году 280 млн рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Мероприятия программы помогут улучшить условия труда и приведут к сокращению времени простоя оборудования на 99%, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор компании "Алмаз удобрения" (входит в "Алмаз групп") Вячеслав Байкалов.

"На реализацию инвестиционной программы в этом году холдинг направил 280 млн рублей. В 2019 году было направлено 250 млн рублей", - сказал Байкалов.

По его словам, в третьем квартале приобретены вакуумные насосы, которые уже установлены в цехах производства экстракционной фосфорной кислоты, применяемой в изготовлении фосфорных удобрений, а также аммофоса и сульфаммофоса. Это оборудование меняют впервые после запуска производства на мощностях завода. "Благодаря установке новых современных агрегатов повысится КПД производственных систем, соответственно, и глубина переработки сырья", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в сентябре планируется замена четырех вентиляторов в основных промышленных помещениях, где производятся наиболее востребованные продукты агрохимии. Прежде всего, это позволит обеспечить сотрудникам комфортные условия труда.

"Замененное оборудование проработало от шести до десяти лет, некоторые агрегаты - еще дольше, поэтому эксплуатировать их уже небезопасно. Для обеспечения стабильного производства продукции устаревшее и изношенное оборудование меняется на новое, современное, отвечающее всем нормам и требованиям в вопросах эксплуатации. Помимо этого, таким образом мы обеспечиваем нашим специалистам достойные условия для работы", - добавил представитель компании.

Байкалов рассказал, что долгий срок работы делает устаревшее оборудование непригодным для ремонта, так как зачастую сложно найти комплектующие для агрегатов, выпущенных 10-15 лет назад. "Также долгосрочная амортизация приводит к снижению уровня производительности и качества выпускаемой продукции, частым простоям производства из-за выхода из строя отдельных узлов оборудования, большим затратам времени и трудовых ресурсов на поиск неисправности. Благодаря реализации инвестиционной программы в 2020 году эти издержки удастся сократить на 99%", - сообщил он.

О компании

"Алмаз групп" - высокотехнологичный производственно-научный химический холдинг, специализирующийся на производстве водорастворимых и гранулированных удобрений, кормовых добавок, а также химической продукции для использования в различных областях промышленности, преобразуемых из высокочистых продуктов фосфорной кислоты, простых и комплексных неорганических солей.

Партнер холдинга - ОАО "ГМЗ" города Лермонтова более 50 лет занимается выпуском высокоэффективных минеральных удобрений фосфатной группы, которые можно использовать не только для повышения плодородия почв, но и при производстве пищевых добавок. Более 80% готовой продукции поставляется на экспорт, география продаж - весь мир.