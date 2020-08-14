Холдинг "РТ-Химкомпозит" планирует стать якорным резидентом новой ОЭЗ под Тверью

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Якорным резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Эммаусс", которую начинают создавать в Тверской области, планирует стать холдинг "РТ-Химкомпозит", входящий в структуру "Ростеха". Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в пятницу в Твери на рабочей встрече с заместителем гендиректора госкорпорации Максимом Выборных.

"Рассматриваем возможность на базе наших экономических площадок включить предприятия компании "Ростех" для развития новых технологий. В регионе создано несколько промышленных зон для инвесторов. Основные площадки - "Боровлево" и "Раслово". Сейчас создаем новую особую экономическую зону "Эммаусс", со своей стороны развиваем коммуникации и дороги", - приводит пресс-служба областного правительства слова Рудени.

По данным пресс-службы, планируется, что якорным резидентом "Эммаусса" станет "РТ-Химкомпозит", предприятия которого выпускают наукоемкую продукцию для оборонно-промышленного комплекса, космоса, авиации, энергетики, нефтегазовой промышленности, медицины, транспорта и других отраслей. "Холдинг создан "Ростехом" как центр компетенций в области полимерных композитных материалов", - отметили в пресс-службе.

В холдинг "РТ-Химкомпозит" входит тверской Научно-исследовательский институт синтетического волокна, который также планируется привлечь к развитию ОЭЗ. "Это единственное в России и странах СНГ научно-производственное предприятие в области синтетических волокон, в состав которого входят институт и экспериментальный завод", - добавили в пресс-службе.

Создание ОЭЗ "Эммаусс" промышленно-производственного типа началось в Калининском районе в 2019 году, инициатива властей региона была поддержана правительством РФ. Сейчас идет разработка проекта планировки территории и мастер-плана развития ОЭЗ. Ее резидентам предоставят ряд льгот, в том числе снизят ставку по налогу на прибыль и транспортному налогу, освободят на срок до пяти лет от земельного налога, на 10 лет - от налога на имущество.

Сейчас в Калининском районе уже работают индустриальные парки "Боровлево-1" и "Боровлево-2", якорными инвесторами которых являются компании Ozon.ru, Paulig, "Парето-Принт" и другие. Суммарный объем инвестиций составил около 10 млрд рублей, открыто более 4,6 тыс. рабочих мест. На этапе создания находится промышленный парк "Боровлево-3".