Поступления от МСП по специальным налоговым режимам в КБР за полгода снизились на 18%

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Поступления в бюджет от субъектов малого предпринимательства по специальным налоговым режимам в Кабардино-Балкарии (КБР) за первое полугодие 2020 года составили 446,1 млн рублей или 81,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019. Снижение обусловлено предоставлением отсрочек и рассрочек, предоставленных предпринимателям из-за пандемии, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минэкономразвития региона.

Сегодня в режиме видеосвязи состоялась полугодовая итоговая коллегия Минэкономразвития КБР под руководством председателя правительства КБР Алия Мусукова.

"По состоянию на 10 августа 2020 года в республике осуществляли деятельность 12 647 индивидуальных предпринимателей, количество малых (включая микро) и средних предприятий составило 4 894 единиц. Поступления от субъектов малого предпринимательства по специальным налоговым режимам по состоянию на 1 июля текущего года составили 446,1 млн рублей или 81,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Снижение по данному показателю обусловлено предоставлением в текущем году различного вида отсрочек и рассрочек в целях оказания поддержки субъектам МСП в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Так, за шесть месяцев текущего года Гарантийным фондом предоставлено 75 поручительств на общую сумму 191,8 млн рублей. Сумма кредитных договоров, заключенных под поручительство Гарантийного фонда, составила 958,4 млн рублей. Капитализация собственных средств фонда на 1 января 2020 года составила 638,1 млн рублей. Фондом микрокредитования выдано субъектам МСП 98 микрозайма на общую сумму 179,1 млн рублей.

В республике функционируют шесть бизнес-инкубаторов, в которых размещено 77 предпринимателей (363 рабочих места), которым на льготных условиях предоставляется в аренду государственное и муниципальное имущество.