Навка вновь стала лидером по уровню доходов среди жен высших чиновников

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вновь стала лидером по размерам доходов среди жен высших чиновников Кремля и правительства.

По данным деклараций о доходах, опубликованных в пятницу на официальных сайтах президента РФ и кабинета министров, заработок Навки в 2019 году составил 235 млн 922 тыс. 318 рублей. Это на 17,3 млн рублей больше, чем в 2018 году, когда супруга Пескова задекларировала 218 млн 603 тыс. 669 рублей.

Навка четвертый год занимает условное первое место по уровню доходов среди жен госслужащих высокого ранга. Ее заработок в 16 раз больше, чем у пресс-секретаря главы государства.

В декларации также значится, что Навка, как и в 2017 году, владеет двумя земельными участками площадью по 79 и 14 соток, двумя жилыми домами площадью 779,2 и 353,5 кв. м, тремя квартирами площадью 180,4, 108,4 и 78,8 кв. м и одним машино-местом. Из документа следует, что вся недвижимость находится на территории России. Однако в документе больше не фигурирует квартира на территории США площадью 126 кв. м, которая числилась в собственности Навки в 2017 году. К движимому имуществу супруги Пескова относятся два автомобиля Mersedes (модели CL63 AMG и GLE63) и мотовездеход Yamaha.

На лидерстве Навки не отразились январские значительные перестановки в кабинете министров. Однако если в предыдущие годы вслед за Навкой по уровню доходов шли жены первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня Елена и вице-премьера Аркадия Дворковича Зумруд Рустамова, то после значительного обновления состава правительства изменилась "расстановка сил" и в рейтинге заработков спутников жизни высокопоставленных госслужащих.

Теперь условное второе место занимает супруга полномочного представителя президента в Госдуме Гарри Минха, которая в прошлом году заработала 123 млн рублей. Жена вице-премьера Дмитрия Чернышенко, задекларировавшая 66,8 млн рублей дохода заняла третье место. Ей принадлежат два земельных участка площадью 1 500 кв. м, земельный участок площадью 3 000 кв. м, жилой дом площадью 1 173 кв. м, две квартиры (221 кв. м и 143,7 кв. м), два машино-места, а также два нежилых помещения площадью 48,9 кв. м и 84,9 кв. м.

Другие супруги

Супруга премьер-министра Михаила Мишустина Владлена, которая внесла в декларацию доход в размере 54,8 млн рублей в 2019 году (47,7 млн рублей в 2018 году), оказалась на четвертом месте. В документе также значится, что она владеет автомобилем "Форд Куга".

Замыкает пятерку самых богатых жен высших чиновников Кремля и правительства супруга помощника президента Владимира Мединского, доход которой в прошлом году составил 53,5 млн рублей. А вот доход супруга вице-премьера Татьяны Голиковой Виктора Христенко, ранее также работавшего заместителем председателя правительства, а затем возглавившего Деловой совет Евразийского экономического союза, в 2019 году сократился и он покинул топ-5. По итогам 2019 года он задекларировал 51,4 млн рублей (в 2018 году - 81,3 млн рублей).

Среди жен высших правительственных чиновников восемь имели в 2019 году доходы менее 1 млн рублей в месяц. Это, например, жены вице-премьера Юрия Борисова (314 тыс. рублей), вице-премьера Дмитрия Григоренко (54 тыс. рублей), министра МЧС Евгения Зиничева (47 тыс. рублей), главы МВД Владимира Колокольцева (231 тыс. рублей), главы МИД Сергея Лаврова (353 тыс. рублей), министра экономического развития Максима Решетникова (460 тыс. рублей), министра науки и образования Валерия Фалькова (898 тыс. рублей).

Супруга вице-премьера Алексея Оверчука вообще не получила в 2019 году никакого дохода. "Нулевой доход" также задекларировали супруга замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, супруга заместителя руководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова и супруга полномочного представителя президента в СКФО Юрия Чайки.