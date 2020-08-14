В МИД РФ заявили, что инициатива о возврате россиянами средств не касается вывозных рейсов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Предложение МИД РФ о необходимости возврата средств, выделенных россиянам, оказавшимся в трудной ситуацией за рубежом, не касается вывозных рейсов в условиях пандемии. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии Консульского департамента внешнеполитического ведомства.

Ранее министерством на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен соответствующий проект постановления правительства РФ. Он также подразумевает, что россияне должны будут сами определять необходимость выделения им средств. Проект находится на этапе общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы.

"Ни о каком изменении порядка эвакуации российских граждан с территории иностранного государства в связи со стихийными бедствиями или вооруженными конфликтами речи не идет, - заявили в министерстве, добавив, что в таких случаях рейсы организуют по решению президента и в соответствии с постановлением правительства от 2014 года. - Оплата расходов в этих случаях производится за счет средств федерального бюджета", - отметили в дипведомстве.

Как подчеркнули в МИД, постановление правительства от 2010 года, в которое предполагается внести изменения, никак не связано с финансированием вывозных рейсов в условиях пандемии коронавируса и приостановления регулярного сообщения. Оно предполагает предоставление помощи россиянам на безвозмездной основе в исключительных случаях при наличии непосредственной угрозы их жизни.

Кроме того, в случае утверждения в новой редакции постановление будет касаться частных случаев, с которыми может столкнуться любой гражданин за рубежом - например, утеря или кража денег и документов, обратили внимание на Смоленской площади.