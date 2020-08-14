Фармкомпании Кировской области получили займы на сумму 567 млн рублей

КИРОВ, 14 августа. /ТАСС/. Фонд развития промышленности РФ выдал льготные займы на сумму 567 млн рублей двум фармацевтическим компаниям Кировской области на реализацию проектов по производству лекарств, в том числе для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили на сайте правительства области.

"Фондом развития промышленности РФ были выданы два льготных займа фармацевтическим компаниям "Нанолек" и "АВВА РУС". Компания "Нанолек" получила сертификат на сумму более 417 млн рублей, "АВВА РУС" - 150 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов. Льготные займы предоставлены по программе "Противодействие противоэпидемическим заболеваниям", - говорится в сообщении.

По данным властей, проект компании "Нанолек" отвечает за производство препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией. В ходе реализации проекта создадут 15 новых рабочих мест, а дополнительные налоговые поступления в областной бюджет составят 69 млн рублей. Проект, реализуемый фармпредприятием "АВВА РУС", предполагает организацию производства лекарственных препаратов, при этом дополнительные налоговые поступления составят 32 млн рублей.

"Нанолек" - российская биофармацевтическая компания с собственным производством полного цикла по стандартам GMP, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов - как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров. На сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в РФ, также компания производит препараты для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и других. Производство расположено в Оричевском районе Кировской области. "Авва Рус" - фармацевтическая компания, входящая в фармацевтический холдинг вместе со швейцарской компанией AVVA Pharmaceuticals AG, производство расположено в Кирове.