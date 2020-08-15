Срок подачи заявлений на субсидии на профилактику коронавируса истекает 15 августа

Согласно данным сайта Федеральной налоговой слубы (ФНС) России, по состоянию на 14 августа налоговые органы получили более 369 тыс. заявлений. При этом было выдано более 280 тыс. субсидий на сумму 10,9 млрд рублей.

В середине июля ФНС запустила сервис для подачи заявлений на получение субсидий предприятиями пострадавших отраслей на профилактику коронавируса. По данным ФНС, чтобы получить субсидию заявитель должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию на 10 июня 2020 года, а также работать в отрасли, которая требует поддержки для проведения мероприятий по профилактике коронавируса. Также на субсидию могли рассчитывать субъекты МСП, которым принадлежат объекты туристской индустрии: гостиницы с номерным фондом не больше 100 номеров, горнолыжные трассы и пляжи. Также заявителем могла быть социально ориентированная НКО, которая по состоянию на 1 июля 2020 года включена в реестр пострадавших НКО.

В ФНС отмечали, что субсидия предоставляется единоразово для частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Размер субсидии составляет 15 тыс. рублей, а также по 6,5 тыс. рублей на каждого работника в мае 2020 года, для ИП без наемных работников размер субсидии равен 15 тыс. рублей.