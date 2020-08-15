Столичные предприниматели примут участие в первом всероссийском онлайн-фестивале шопинга

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Предприниматели Москвы примут участие в первом всероссийском онлайн-фестивале шопинга, который пройдет с 22 по 23 августа при поддержке городского Департамента предпринимательства и инновационного развития. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

"Столичные предприниматели примут участие в IDRF-Fest - первом Всероссийском онлайн-фестивале шопинга", - говорится в сообщении.

Сергунина рассказала, что такой формат торговли участия предполагает "максимальную вовлеченность" предпринимателей. Они будут общаться с аудиторией в прямом эфире на специализированной цифровой платформе, а гости фестиваля смогут получить скидки до 70%.

"Предприниматели не просто соберут онлайн-витрину с разными товарами и будут ждать продаж, они расскажут о своих коллекциях, познакомят с отраслевыми трендами и дадут полезные советы", - приводятся ее слова в сообщении.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого также приводятся на сайте, отметил, что онлайн-торговля является одним из направлений поддержки малого и среднего бизнеса в Москве. Он напомнил, что до 28 августа предприниматели могут подать заявку на компенсацию части расходов на продвижение продукции через маркетплейсы, которая позволяет возместить до 50% комиссии, взимаемой торговыми интернет-площадками.