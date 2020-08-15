Мишустин упростил получение грантов для туристической отрасли

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин упростил порядок получения грантов для представителей туристической отрасли. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

"Теперь представители отрасли смогут подавать заявки на гранты, а также все необходимые документы в электронной форме. Это в том числе касается справок об уплате налогов и сборов, бизнес-планов проектов, информации о численности сотрудников, копий учредительных документов, выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей," - поясняется в сообщении правительства.

Кроме того, планируется сократить сроки проведения конкурсных отборов, их отдельно определит комиссия Ростуризма.

Стоит отметить, что гранты правительства направляются непосредственно Ростуризму, который и распределяет их между победителями различных конкурсов и отборов в туристической сфере. Как поясняется в сообщении, выплаты можно потратить на создание новых туристических маршрутов, покупку модульных гостиниц, оборудования для туристических информационных центров и другое.

Как сообщает кабмин, данные субсидии выделяются в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".