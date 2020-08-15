Инвестор готов удвоить вложения в парк "Три вулкана" на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Инвестиции в парк "Три вулкана" на Камчатке могут вырасти вдвое, до 30 млрд рублей, при условии уточнения ряда льгот в рамках режима территории опережающего развития (ТОР), а также помощи со строительством дорожной и инженерной инфраструктуры. Об этом заявил председатель совета директоров ООО "Парк "Три вулкана" Сергей Бачин на совещании о развитии экотуризма в России, которое провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что общий объем вложений в проект превышает 39 млрд рублей, из них 15 млрд - деньги компании, а более 24 млрд - государственные инвестиции.

По его словам, чтобы этот проект развивался, "важна инфраструктура, дороги, электричество, геотермальная энергия". Бачин попросил "четко расписать те ресурсы, которые предполагается со стороны государства тратить на инфраструктуру, чтоб они были расписаны между ведомствами". В частности, он указал на необходимость оперативного принятия решений по строительству 30-километровой дороги от поселка Термальный до подножия Вилючинского вулкана. Также Бачин попросил пересмотреть льготные условия в рамках механизма ТОР, чтобы 10-летний срок льгот по страховым взносам исчислялся не с момента регистрации компании в ТОР, а с момента запуска проекта в эксплуатацию.

"Что это нам дает? У нас сразу бизнес-кейс разрастается не на 15 млрд рублей (инвестиций), а на 30 млрд. И я отвечаю за свои слова, то есть, если вот эти вещи состоятся, то мы сделаем соответствующее увеличение своих инвестиций сразу же", - заверил Бачин.

Глава компании напомнил, что парк предусматривает строительство туристической деревни с общим гостиничным фондом более чем на 1 тысячу номеров. "Там будут и бутики, и рестораны, и музеи, и горнолыжный комплекс, и геотермальный комплекс - все, чем богата Камчатка, все здесь будет. Предполагаем, что в 2025-2026 году полный спектр услуг будет предложен туристам. Проект включает и Вилючинскую бухту, чтобы можно было принимать гостей не только с воздуха, но и с моря", - рассказал Бачин.

При этом он подчеркнул, что эта туристическая инфраструктура будет возведена за пределами особо охраняемой природной территории вулканов Горелый, Мутновский и Вилючинский.

По словам Бачина, проект парка "Три вулкана" позволит создать рабочие места в смежном малом бизнесе. Кроме того, компания-инвестор намерена "участвовать во многих других вещах и в логистике, и в малой авиации", добавил он.