Почти 2 млрд рублей выделят в 2021 году на реконструкцию КПП на границе с Грузией

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции контрольно-пропускного поста Верхний Ларс на границе с Грузией планируется завершить к 2023 году в Северной Осетии в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В 2021 году на работу будет выделено почти 2 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета дорожного хозяйства республики.

"Работы по реконструкции КПП Верхний Ларс - проектно-сметная документации находится на экспертизе, которая должна завершиться в сентябре 2020 г. Строительно-монтажные работы планируется начать в 2021 г. По предварительным оценкам, на 2021 год должно быть выделено 1,9 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе, отметив, что окончание работ намечено на 2022 год.

Реализация проекта ведется в рамках федерального проекта "Логистика международной торговли", подчеркнули в комитете. Необходимость реконструкции обусловлена тем, что пункт пропуска работает в крайне напряженном режиме - при проектной пропускной способности около 4 тыс. человек в сутки через границу следуют более 13 тыс. человек. Фактическая пропускная способность по легковым автомобилям более чем в 15 раз больше проектной, а фактическая пропускная способность МАПП Верхний Ларс по грузовым автомобилям в три раза превышает проектную.

Помимо реконструкции, нужен новый инфраструктурный объект в виде инспекционно-досмотрового комплекса, подчеркнули в пресс-службе. "Требуется провести реконструкцию дорожного полотна на въезд и выезд из России посредством расширения полос с двух до четырех, чтобы распределять потоки движения по видам транспортных средств", - сообщили в комитете.

Сотрудники МВД, пограничного управления и Северо-Осетинской таможни изучают опыт аналогичных КПП в российских регионах, чтобы избежать пробок на границе. "Оптимальным выглядит внедрение системы "электронный талон контроля", а также создание зоны комфортного ожидания перед пунктом пропуска с внедрением системы электронной очереди", - пояснили в пресс-службе.

В комитете дорожного хозяйства отметили, что за последние 5 лет существенно увеличился товарооборот между странами Закавказья, Турцией и Россией, возникла необходимость в строительстве инфраструктурных объектов. "Администрацией Владикавказа произведен землеоотвод, что позволило двум частным предприятиям - "СМП-ТУР" и "Южные ворота" - построить две стоянки, которые суммарно принимают 700 автомобилей", - уточнили в пресс-службе. Кроме парковок, есть комнаты матери и ребенка, медпункт, пункт полиции, магазин, столовая, санузлы и душевые комнаты. Одна стоянка находится в трех километрах от государственной границы, другая - в 500 м, и пока нет необходимости в увеличении таких стоянок.

О КПП на границе

"Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. Он был закрыт 16 марта в связи с пандемией коронавируса.

В пресс-службе главы республики сообщили, что власти Северной Осетии разработают и направят в правительство РФ предложения по реконструкции пункта пропуска, нагрузка на который значительно увеличивается зимой из-за регулярного закрытия Военно-Грузинской дороги по погодным условиям.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. Очереди на дороге возникают с наступлением зимнего периода, в связи с ухудшением погодных условий граница обычно закрывается несколько раз в неделю.