"Известия": в правительстве поддержали штрафы за неосвоение недр

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало введение штрафов в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных ископаемых, которые прописаны в лицензиях. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на отзыв кабмина.

Законопроект об ужесточении правил по освоению недр разработали в Госсовете республики Татарстан. Депутаты заксобрания объяснили такую инициативу недополучением налогов в бюджет, а также существенным расхождением планов добычи с фактическими цифрами. По данным газеты, авторы законопроекта предлагают внести изменения в КоАП и установить штрафы в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

"Принятие законопроекта позволит восполнить пробел в правовом регулировании и повысить эффективность превентивной функции законодательства об административных правонарушениях", - цитирует издание официальный отзыв правительства РФ на законопроект. При этом в кабмине считают более целесообразным внести изменения в часть 2 статьи 7.3 КоАП ("Пользование недрами без лицензии"), а не дополнять кодекс новой статьей, как предлагают сделать авторы инициативы.

Как пишет газета, ранее предложение поддержали и во всех фракциях Госдумы. Глава комитета ГД по энергетике, член фракции "Единая Россия" Павел Завальный пояснил изданию, что часто лицензии по освоению недр приобретаются для спекулятивных сделок, на которых зарабатывают, не вкладывая инвестиции в экономику регионов, при этом в действующем законодательстве за это не предусмотрено наказаний. По мнению зампреда комитета, депутата от ЛДПР Валерия Селезнева, более целесообразной мерой были бы не штрафы, а лишение компаний лицензий, а также их ревизия.