Доход главы Мордовии в 2019 году увеличился более чем на 450 тыс. рублей

ТАСС, 17 августа. Глава Мордовии Владимир Волков задекларировал по итогам 2019 года доход в размере более 3 млн 818 тыс. рублей, что на 450 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Декларация главы региона размещена на сайте правительства Мордовии.

"Декларированный годовой доход - 3 млн 818 тыс. 506,61 рублей", - говорится в документе.

В 2018 году доход Волкова составлял более 3 млн 368 тыс. рублей.

В собственности главы Мордовии находятся три земельных участка (1175, 1480 и 458 кв. м), жилой дом (375,1 кв. м) и квартира (166,4 кв. м), тем же имуществом Волков владел годом ранее, а также в 2017 году. Кроме того, еще один земельный участок площадью 2092 кв. м находится у главы республики на праве пользования.

Доход супруги Волкова в 2019 году снизился на 222 тыс. рублей и составил 562 480 рублей.