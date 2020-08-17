"Ъ": бюджет федерального проекта "Искусственный интеллект" решили сократить

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Разработчики федерального проекта "Искусственный интеллект" решили существенно сократить его финансирование. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ).

Теперь на проект планируется направить 27,7 млрд рублей, из которых 22,4 млрд рублей из федерального бюджета, вместо заявленных в начале этого года 125 млрд рублей, которые включали 89,7 млрд рублей из бюджета.

Согласно презентации Сбербанка, которая содержит аналогичные данные, бюджет федеральной программы будет уменьшен посредством финансирования мероприятий программы за счет бюджетов других федеральных проектов и ФОИВ, а также объединения мероприятий.

Как сообщает источник издания, речь идет не об уменьшении финансирования, а об "изменении подхода к его формированию". По его словам, 22,4 млрд рублей относятся к части расходов, связанных с разработкой. Остальные статьи планируется финансировать из бюджетов на цифровизацию других ФОИВ. Таким образом, утверждает источник, окончательный бюджет может оказаться больше заявленного ранее.

В Минкомсвязи "Коммерсанту" заявили, что финальный план бюджета еще не был утвержден, работа над ним продолжается.