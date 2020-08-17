Спрос на услуги Blablacar почти восстановился до уровня показателей 2019 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Спрос на бронирования через карпулинговый сервис Blablacar после приостановки работы из-за пандемии почти восстановился до уровня прошлогодних показателей по некоторым направлениям поездок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с пандемией коронавируса BlaBlaCar полностью останавливал работу в России в апреле и мае. Спустя два месяца после перезапуска объективные метрики демонстрируют, что платформа вновь быстро набирает популярность и возвращается к показателям аналогичного периода прошлого года. Быстрее всего растет активность в районе Черноморского побережья. Старые пользователи, вернувшиеся на платформу, - самые активные", - сообщили в компании.

В летний сезон традиционно самыми популярными на BlaBlaCar становятся направления в сторону Черноморского побережья, а также между городами Краснодарского края, и эти направления и в текущем году набирают активность быстрее других. Например, направление Геленджик - Краснодар относительно июля прошлого года восстановилось на 77% (для сравнения: Москва - Санкт-Петербург только на 29%).

По данным компании, за два месяца (июнь и июль) после перезапуска активность на платформе быстро восстанавливается к прежним показателями. В данный момент общая ежемесячная динамика прироста активности составляет 76%. Относительно июля прошлого года количество опубликованных автовладельцами предложений на карпулинговой платформе восстановилось на 64%.