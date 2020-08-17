Эксперты ВШЭ назвали наиболее пострадавшие в кризис регионы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Наименьший уровень социально-экономического стресса в результате текущего кризиса зафиксирован на Чукотке, в Камчатском крае и Астраханской области, наибольший - в Тыве, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Где в России жить хорошо?".

"Если за индекс социально-экономического стресса принять сумму прироста безработицы во втором квартале и потребительской инфляции в первой половине 2020 года (относительно того же периода прошлого года), ситуация в разных ФО предстанет очень по-разному" - отмечают эксперты.

Согласно исследованию, на минимальном уровне (что следует расценивать позитивно) индекс социально-экономического стресса находится в Центральном, Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах. "Далее идут Северо-Западный и Дальневосточный ФО. Это приморские регионы, последний из которых к тому же расположен ближе к менее страдающему от мировой рецессии Китаю и Азиатскому региону. Наихудшее положение у Сибирского и Северо-Кавказского ФО", - указывают экономисты.

Один из вариантов расчета социально-экономической ситуации в регионах учитывает не только индекс экономического стресса, но и прирост реальный заработной платы, рассчитанный экономистами на основе последних данных Росстата об уровне номинальной заработной платы и индексах потребительских цен.

Ситуация по регионом

Так, наиболее благоприятная ситуация сложилась в регионах, где индекс социально-экономического стресса ниже среднего по России, а прирост реальной зарплаты выше. Сюда попали 24 региона, среди которых Чукотка, Пермский край, Оренбургская, Пензенская, Саратовская области, Новосибирская, Магаданская области, Республика Алтай, Приморский край.

По данным экспертов, наименее благоприятная ситуация - в регионах Центрального, Приволжского, Уральского, Северо-Западного федерального округа, а также Северного Кавказа - всего их 18. Среди них Владимирская, Воронежская, Ивановская, Костромская, Ярославская области, Республика Коми, Дагестан, Ингушетия, Чеченская Республика. При этом минимальные по России темпы прироста реальной заработной платы отмечаются в Новгородской (-12,5%) и Костромской области (-3,1%).

В третью группу попали регионы, в которых индекс социально-экономического стресса ниже среднего по России, как и прирост реальной заработной платы. "Сюда, в частности, вошли регионы, привлекательные для трудовых мигрантов (г. Москва и Санкт-Петербург), имеющие выгодное географическое положение (Камчатский край, Московская обл., Смоленская область) и некоторые другие", - говорится в исследовании.

"Этот индекс лишь частично характеризует качество управления экономикой на уровне ФО, так как увеличение безработицы и потребительская инфляция далеко не полностью определяются качеством регионального менеджмента (например, антикризисной поддержкой бизнеса, созданием условием для роста малых предприятий и тормозящим инфляцию снятием барьеров для притока в регион новых поставщиков продукции). Однако все же он говорит и об этом", - отмечают эксперты.