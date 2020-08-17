В игорной зоне "Приморье" до конца 2020 года появятся 500 рабочих мест

ТАСС, 17 августа. Запуск первой очереди гостинично-развлекательного комплекса "Шамбала" в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) "Приморье" на Дальнем Востоке позволит к концу текущего года создать около 500 новых рабочих мест, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"В ближайший месяц для работы в казино "Шамбала" будет набрано порядка 200 человек. Всего до конца года с запуском нового казино в Приморье будет создано порядка 500 новых рабочих мест. Почти 150 человек приедут работать во Владивосток из других российских регионов", - говорится в сообщении.

По словам директора по персоналу ЗАО "Шамбала" Марины Овчинниковой, на работу требуются люди 50 различных специальностей - помощники повара, кондитеры, бармены и официанты, стюарды и кассиры, технологи пищевых производств, кладовщики и логисты.

Инвестором гостинично-развлекательного комплекса выступает ЗАО "Шамбала" (Краснодар, резидент ликвидированной игорной зоны "Азов-Сити"). Строительство комплекса рассчитано на две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство казино площадью почти 16 тыс. кв. м. Компания инвестировала на строительство 8 млрд рублей.

Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет порядка трех лет. Площадь второй очереди составит около 42 тыс. кв. м. В АПИ отметили, что, согласно установленным в Приморском крае налоговым ставкам на игорный бизнес, объект компании "Шамбала" будет приносить в бюджет региона более 120 млн рублей ежегодно без учета других налоговых отчислений.

Интегрированная курортная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. Она входит в состав большого туристического кластера "Приморье", на территории которого планируется создание развлекательных объектов для семейного и молодежного отдыха. Первая очередь проекта рассчитана до 2025 года. Всего на территории будет создано 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино, а также такие проекты, как гольф-поле, парк развлечений, концертный холл, рестораны и бары, прогулочные зоны, пляжная территория, аквапарк, горнолыжный склон и другие развлекательные объекты.