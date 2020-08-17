Оборонный завод "Дагдизель" в первом полугодии 2020 года сократил убытки на 24%

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Оборонный завод "Дагдизель" в Дагестане в первом полугодии 2020 года сократил убытки на 23,9% (11,7 млн рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании по российским стандартам бухучета (РСБУ) за 2-й квартал 2020 года.

Согласно отчету, за шесть месяцев 2020 года выручка предприятия составила более 29,9 млн рублей против 47,1 млн рублей в 1-м полугодии 2019 года. При этом убыток составил 37,1 млн рублей, тогда как по итогам аналогичного периода прошлого года сумма убытков составила 48,9 млн рублей.

Как отмечается в отчете компании, в настоящее время на предприятии реализуется программа технического перевооружения производства подводного оружия, полностью переоснащается несколько цехов под выпуск модельного ряда дизельных двигателей нового поколения, компонентов и дизель-генераторов на их базе. Кроме того, продолжается увеличение доли производства продукции гражданского назначения.

"Предусмотрен перевод производства гражданской продукции с дополнительной (менее 5% от общих производственных мощностей и выпуска продукции) в ранг основной деятельности с выпуском продукции до 20% к 2020 году и 35% продукции к 2025 году от общего выпуска продукции", - в частности, говорится в отчете.

При этом отмечается, что основным рынком сбыта продукции АО "Завод "Дагдизель" в настоящее время является Министерство обороны РФ и предприятия, обеспечивающие поставки для его нужд, а также гражданские заказчики - предприятия машиностроения и фирмы, работающие в сельском хозяйстве.

Работа во время пандемии

В июне генеральный директор АО "Завод "Дагдизель" Владимир Дудчак сообщал ТАСС, что в период пандемии коронавируса завод был вынужден работать в ограниченном режиме, поскольку существенная часть коллектива - сотрудники в возрасте 50-65 лет и старше - находились на самоизоляции. При этом в период пандемии "Дагдизель" в кратчайшие сроки освоил производство нового вида продукции - кислородных вентилей, предназначенных для использования в качестве запорной арматуры при подводе кислорода к медицинскому оборудованию. Это позволило обеспечить необходимым оборудованием медицинские организации региона.

Как отмечал Дудчак, несмотря на возникшие из-за пандемии трудности, предприятие оставило без изменений плановые показатели по производству продукции на текущий год.

Завод "Дагдизель" - одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основанное в 1932 году. Завод является градообразующим предприятием для моногорода Каспийска, общая численность сотрудников предприятия составляет 1,9 тыс. человек. В феврале 2018 года предприятие подписало контракт с Минобороны РФ на поставку военной продукции до 2023 года.