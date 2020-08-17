Каршеринговый сервис Anytime восстановил работу в Белоруссии

ТАСС, 17 августа. Каршеринговый сервис Anytime в понедельник восстановил работу в Белоруссии спустя пять дней после его временной остановки.

Как свидетельствуют данные приложения этого сервиса, в Минске теперь можно, как и раньше, забронировать автомобили для аренды.

13 августа сервис распространил среди своих пользователей рассылку, в которой говорилось, что Anytime прекратил работу в Белоруссии из-за "сложившейся ситуации" в стране. В связи с этим машины оказались там временно недоступны для аренды.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.